﻿嚴懲劏客的士「斧頭幫」﻿ ﻿新修例罰款增至萬五﻿

澳門的士業害群之馬肆意開天殺價、拒載多年，令市民及旅客谷到爆，直至新《的士規章》日前登場，效用立竿見影，違規數字大減。最新一期《東周刊》報道拆解新《的士規章》如何施以辣招，重擊俗稱「斧頭幫」的有組織及慣性違規的士司機，由過往僅罰一千元，暴升至最高一萬五千元，甚至多次干犯劏客及拒載等劣行，將面臨釘牌。



的士業團體普遍認同新《的士規章》具備足夠阻嚇力，但反映業界仍然存在不少疑慮，例如擔心當局過度執法而殺錯良民。至於部份業界提出已久的要求，包括打風開工可以收取合理附加費等，規章中卻未有提及，促請當局盡快作出補充。



正名為《輕型出租汽車客運法律制度》的澳門《的士規章》，今年二月在立法會細則性通過，再經九十日緩衝期，本月三日正式實施。由於澳門的士業過去多年濫收車資、拒載等亂象無日無之，除了市民深受其苦，不少香港及外地旅客亦有很多不愉快經歷，面對暑假旅遊旺季將至，新法例成效備受關注。



《東周刊》報道，據當局公佈，新法例實施首星期，全澳錄得十五宗的士違規個案，分別依法重罰。其中一宗個案，一名有二十八次違規紀錄的司機，無理向乘客多收三十二元，先被罰款六千元，加上他在事件中曾拒絕將乘客送至要求目的地，再被罰款三千元。局方認為新規章生效後執法效果良好。



舊《的士規章》刑罰過低，過去幾年，業界害群之馬組成俗稱「斧頭幫」，聯群結黨霸佔娛樂場門外以至游走各區劏客，乘客拒絕就範輕則拒載、重則鎖門禁錮，嚴重影響澳門的旅遊城市形象。新《的士規章》中，當局推出四大辣招，對司機操守有更嚴格規範。對於劏客「斧頭幫」，新法例嚴刑重罰，司機拒載可被罰款三千元，至於性質更惡劣的濫收車資問題，若涉及車資金額在五十元或以下，罰款六千元，若超過五十元罰款一萬五千元，幅度比以往罰一千元暴升十五倍。



司機最怕殺錯良民



由於的士司機與乘客爭拗時有發生，為公平判斷誰是誰非，新法例要求的士車主在車廂安裝GPS衛星定位、錄影和錄音設備；為保障個人私隱，避免有人隨意提取及播放乘客行為，變成澳門版「安心事件」，法例規定只有交通事務局及治安警察局授權人員，因工作需要才能查閱和讀取相關資料。



司機若五年內四次干犯濫收車資、兜路或拒載等形式的違規，根據新《的士規章》將被「釘牌」，最快三年後才能重考的士駕駛員證；若然有人無牌揸的士或白牌車，更可被重罰九萬元。新《的士規章》亦矢志改善澳門的士司機素質，方式同樣涉及罰款。司機必須保持整潔儀容及對客人有禮，違者罰款一千五百元；須協助乘客在行李廂安放物品，違者亦是罰款一千五百元。



澳門的士資訊會會長陳榮祥說，當局要求車主安裝的錄影錄音系統，安裝費雖由政府支付，但要求車主負責每天約十元的維護費，業界認為不公平，「儀器錄得的片段，車主及司機都無份睇，完全用於乘客投訴時，作為檢控與否的證據；既然是執法人員所用，應由政府全資支付。」他續說，新法例大幅提高刑罰，加上執法部門同步對的士行業加強規範，司機最擔心殺錯良民。陳榮祥促請當局執法時，應更加人性化及行駛酌情權，長遠應在新《的士規章》加入補充法規。



澳門的士總商會理事長凌世豪說，特別關心澳門司機在八號風球下開工的問題，「業界一直爭取新《的士規章》列明打風開工可收附加費，惟當局以安全為由拒絕，認為全澳每當打大風，所有公交就應該停頓。這是最理想構思，但現實是不少市民打風要返工，旅客亦有出行需要，問題始終要正視。在現行新法例下，司機打風開工收附加費，面臨被罰款一萬五千元。其實願意冒險開工的行家不多，市民旅客無法出行，一樣怨聲載道。」



