﻿愛家「暖男」為愛女﻿ ﻿甘願當全職主「夫」﻿

「朝夕陪伴女兒成長，就是父親節最佳禮物。」一位愛家「暖男」，為讓初生女兒獲得最幸福生活，寧可背負「吃軟飯」惡名，毅然辭工轉任家庭主「夫」，日夜照料女兒和打理家務，讓熱愛工作、收入較高的妻子賺錢養家，笑言無懼外界嘲笑：「真心為子女付出，『女主外，男主內』又何妨？」



初為人父的植先生，上月開始忙於餵奶，《星島日報》記者日前到訪其元朗村屋寓所，發現女嬰君璇熟睡，即使將其抱起合攝「全家福」，睜眼一回又再入眠，看似甚少哭泣和搗蛋，照料並不困難，但植爸爸卻指寶寶猶如貓頭鷹，深夜異常活躍，只好改變作息時間，陪伴女兒到天亮，弄致身心俱疲，「四出求教後，曾嘗試餵飽一些，又以手指輕拍眉宇，輕聲哄她早點入睡，但都失敗了。」



「女主外男主內」又何妨



帶笑「訴苦」的植先生甘當家庭主「夫」，原因其實簡單，就是愛。他表示，過往曾擔任香港兩棲及爬蟲協會執行幹事，○七年參與展覽活動時，與擔任義工的妻子邂逅，兩人相愛四年後成婚，及至約四年前商談孕育下一代，雙方認同其中一人應辭工照料子女，好讓子女感受更多家庭溫暖，基於女方較熱愛工作，收入也較高，可為寶寶提供更豐裕生活，再者男方則較具耐性，相對適合照料子女，因此女方於今年二月腹大便便之際，他正式辭工侍產，並為照料嬰孩作充份準備。



猶幸八年前結婚開始，植已接手打掃家居、洗衣服和買菜等任務，並負責餵飼約四十隻烏龜、三隻蜥蜴、一隻雀鳥和一頭狗，因此處理有關家務不覺困難，但因不懂煮食，故此暫時交由烹調經驗豐富的妻子下廚，趁機從中偷師，為當一家之「煮」作準備，及至「B女」君璇於上月十四日誕生後，他表示不但忙於協助陪月員，照料坐月調理身體的妻子，又擔起照顧女兒的重責，「當時雞手鴨腳，害苦君璇。」



植坦言，開始抱起身體軟綿的女兒時感覺十分驚慌，擔心稍一不慎甩手；某天更換尿片之際，女兒突然排泄，讓他大為慌張，不知如何「收拾殘局」；某天餵奶後為她「掃風」防止嘔吐，更曾因手法錯誤，手掌從上而下拍打女兒背部，與正確方法相反，未幾導致嘔奶，「幸好陪月員、母親和外母再三指導，終於掌握照料技巧。」



君璇經爸爸悉心照料，前天剛好滿月，植表示箇中最大苦惱，是女兒白天嗜睡，晚間十分精神，半夜不時哭鬧，需要貼身照顧，經常及至清晨才能入眠，至今仍未適應：「二十四小時待命，已失去時間概念。」



仍然在家休養的妻子，將於短期內上班，成為家庭唯一經濟支柱，預料有人會認為丈夫「吃軟飯」，但植表示長輩對此十分支持，眾人認為兩口子開心便可，他也不會介意其他人眼光：「外出工作，在家『湊女』，同樣為家庭付出，兩者並沒有差別。」



牙牙學語的君璇，未來學習走路、說話、上學和玩耍等成長印記，身旁總有爸爸陪伴，往後的父親節將倍感溫馨。植先生感言，健康成長，不行歪路，已感滿足：「小孩眨眼便長大，會珍惜每一瞬間。」



