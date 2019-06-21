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味千前CFO涉盜用公款八月再訊

2019-06-21 列印
味千前CFO涉盜用公款八月再訊
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　　味千拉麵（538）前首席財務官劉家豪（見圖）疑在任職期間盜用公款，藉更改支票抬頭將錢轉到自己名下帳戶，涉款二千三百萬元，被控盜竊罪。

　　案件昨在觀塘裁判法院再次提堂，控方透露，味千公司需要翻查被告任職期間的帳目，涉款可能遠不止二千三百萬元。案件押後至八月一日再訊。

　　報稱無業的四十四歲被告劉家豪，昨穿T恤牛仔褲出庭。他沒有律師代表，不反對案件押後，須繼續還柙。

　　控方指，涉案公司需要翻查被告任職六年間的帳目、銀行交易紀錄及支票往來等，由於涉及工作量龐大，故調查需時，要求將案件押後。控方又指，被告盜取的款項極有可能超過二千三百萬元，案件屆時將會於更高級別的法院審理。

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