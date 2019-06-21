﻿興德虛假面試紀錄案﻿﻿ 應徵者同日有「打卡」﻿

屯門興德學校前女校長陳章萍（圖中）前年涉嫌使用虛假員工面試紀錄表案，控辯雙方昨天在屯門裁判法院結案陳詞，裁判官發現興德學校七月十六日的出席紀錄表上已有張錦輝的電子打卡紀錄，但當天他只是以應徵者身份參與面試。辯方欲解釋遭裁判官拒絕。裁判官下月二日宣佈裁決。







辯方結案指，四十六歲陳章萍曾呈交面試紀錄表的副本並不等於她知悉正本是虛假的。被告前年從書記手上轉交涉案表格給教育局前，僅用了約一至兩分鐘檢查一共逾三十份文件，她未必發現文件上有虛假資料。



辯方又強調，法庭不能排除其他人曾接觸涉案表格的可能性。根據興德學校現任副校長何志輝庭上證供，涉案表格只存放於校內一個櫃子內，何表示不肯定該櫃是否有上鎖。



時任校監鍾佳榮事前也知道教育局將派人調查張錦輝的僱傭情況，而他亦有權接觸涉案文件。發現表格有未簽或需補簽的責任也不是陳章萍的責任，而是書記的責任。



