﻿肆虐內地18省進攻台灣﻿ ﻿草地貪夜蛾越洋為禍﻿

據《東周刊》報道，短短三年半，比蝗蟲更可怕的「糧食殺手」草地貪夜蛾，由原產地美洲出發，在肆虐非洲及南亞後，今年一月入侵中國，迅速擴散至十八個省區，本月抵達台灣，日前更疑似殺到香港。



草地貪夜蛾是聯合國全球預警的重大害蟲，喜歡粟米、水稻、甘蔗和高粱，牠們繁殖力高、遷飛力強、擅於隱蔽，能一日吃掉整片粟米田。由於內地大部份地區適合草地貪夜蛾棲息繁殖，牠們極可能落戶中國。



今年是內地農業多事之秋，正當非洲豬瘟由北向南蔓延之際，中國南部省份出現農民聞之色變的草地貪夜蛾，逐步向北擴散，威脅粟米、水稻和高粱等主要農作物。至本月初，雲南、廣西、貴州、廣東、湖南、海南、福建、浙江、湖北、四川、江西、重慶、河南、安徽等十八個省區淪陷，而且速度正在加快，預計未來一年便會波及全國。



據《東周刊》報道，草地貪夜蛾（台灣稱為「秋行軍蟲」）是聯合國糧農組織（FAO）全球預警的重要農業害蟲，該蟲繁殖力強，雌蛾每次可產一千顆蟲卵，幼蟲成長期間大量啃食粟米、水稻等八十多種農作物，加上遷飛能力高，隨着風力一晚可以飛行一百多公里，因而防控難度大。



遷飛力強 可逾百公里



草地貪夜蛾原產於美洲熱帶亞熱帶地區，一六年一月，懷疑幼蟲藏在蔬菜或水果上傳至非洲，兩年後撒哈拉沙漠以南四十四個非洲國家全部受到蟲害，單在去年，在非洲造成經濟損失高達三十億美元。



蹂躪非洲後，草地貪夜蛾逼向亞洲，印度、斯里蘭卡、也門和緬甸，去年開始出現，部份地區粟米、甘蔗等農作物大量減產，嚴重者甚至毀種絕收。由於已近臨門，中國農業部門嚴陣以待，不幸地，草地貪夜蛾今年一月十三日確認傳入雲南，美國農業部報告認為，牠是從鄰國緬甸進入。



雲南、廣東、廣西和海南地處熱帶或亞熱帶，氣候溫暖、植物豐富，是草地貪夜蛾的適生區，以致災情持續擴大，受波及的粟米田正值苗期，一般減產百分之十至二十五，亦有一天之內幾被吃光。



內地農業專家指出，草地貪夜蛾極有可能在中國定居，成為常發性害蟲，因為中國南方省份和南亞國家氣候暖和，也是牠們過冬的最佳「糧庫」，等到春天再隨季風北上，從華南粟米田區向長江中下游、黃淮、華東、東北和西北等地蔓延，冬天再回到南方，成為「北遷南回、周年迴圈」的遷飛性蟲害。



為防蟲害成災，內地農業農村部要求各地做好草地貪夜蛾應急防治，實現「蟲口奪糧」，不過當局亦承認，目前並無專門防治該蟲的農藥，只能在專家論證的基礎上建議二十五種應急農藥，各地農業部結合當地實際情況，推薦農民使用，減輕貪夜蛾的傳播和危害。



此外，農業農村部亦組織科研人員對草地貪夜蛾蔓延趨勢進行研判，制定防控對策。專家建議，在監測防控上以大區聯合預警，及時通報。另實施聯防聯控，冬季重點在華南、西南，壓低春季向北擴散蔓延的蟲源基數；春季重點在華南和西南南部；夏季以後，密切關注黃淮和北方粟米主產區，在重發區實施統防統治。



除了肆虐中國，草地貪夜蛾近日已飛越台海，入侵台灣，及疑似殺到香港，在上水及大埔的農場出現其卵塊及幼蟲。台灣首宗案例，是由一位完全沒有生物或農業背景的巿民張先生發現。張是讀化學出身的半導體商人，本月七日帶孩子到苗栗一個牧場餵牛，手上粟米葉突然掉出兩三隻蟲，他一看覺得眼熟，立即通知牧場員工，再緊急通報農委會及有關部門，確認是草地貪夜蛾，有關粟米田隨即被工人以泥土掩埋。



在台灣西北部，與中國隔着台灣海峽，最窄只有一百三十公里左右，當地人形容，「如果氣流配合，（草地貪夜蛾）一個晚上就能飛過來」。



隨着三個縣巿發現草地貪夜蛾，當地政府隨即成立緊急應變小組，一旦發現便盡快將農地掩埋、灑藥。行政院長蘇貞昌形容情況嚴峻，指示各部門給農民和相關業者的補償一切從優、從速，若發現中央或地方單位有所疏忽，追究責任將毫不客氣。



