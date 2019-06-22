癱瘓六幢政府大樓 示威者圍堵警總

特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，大專學界拒收貨，昨天發起包圍政總，數千名示威者先後包圍政總、立法會、警總、稅務大樓、入境事務大樓、金鐘政府合署等六個政府重要辦公地點，逼使多個部門提早關門。其中大批示威者包圍警總逾大半日，有人向警總門外高牆擲雞蛋，雙方對峙至晚上仍無緩和跡象。事件中，港島多條主幹線被堵塞，交通大受影響。入夜後，包圍警總的人數大增至數以千計，至深夜十一時仍群情洶湧。



十所大專院校學生會、學聯及多個網絡群組，早前向政府提出四項要求：撤回修訂《逃犯條例》、撤銷暴動定性、釋放被捕示威者及追究警方濫用武力，但未獲回覆，前晚決定將行動升級，發動包圍政總。



昨晨十時許，各大專學生會先後抵達政總及立法會，與徹夜留守示威者匯合，但政總前晚已提前宣佈暫停開放，立法會亦暫停所有會議，示威者遂於上午十時五十分衝出夏慤道，搬動水馬、鐵馬封閉東西行車線。



約半小時後，出獄不久的「香港眾志」黃之鋒呼籲示威者包圍警總，人潮分批前往警總的軍器廠街正門和夏慤道後門。途中，有警車被圍困近三小時，始由增援警員開路駛離現場。



近二千名示威者圍堵警總，不斷叫喊「盧偉聰出來」，要求與他對話。警方談判專家勸喻群眾，卻遭黃之鋒打斷說話，無奈返回警總。其間，示威者不斷高呼「撤回」以及「可恥」等口號，又有人向警總外的警徽擲雞蛋，以及用膠布遮擋閉路電視鏡頭。警方只派出小量軍裝警員駐守門外。



午後示威者展開野貓式圍堵行動，先後掩至稅務大樓、入境事務大樓及金鐘政府合署，在大堂靜坐和堵塞出入口，逼使勞工處、稅務局等多個部門的辦事處提早關門，職員立即下班離開。有示威者聲言，政府不回應他們四項要求，將會繼續以和平方式展開包圍行動，增加政府的成本。



入夜人數激增



癱瘓多個政府重要辦公地點後，大部份示威者仍在警總外聚集，其餘的則散處夏慤道、政總一帶。至五時許，警方曾派出十多名談判專家與示威者對話，傾談約十分鐘後又撤回警總。雙方一直對峙至晚上，仍無解決跡象，有更多下班的市民前往現場聲援，警總正門外聚集的人士愈來愈多，人群塞滿軍器廠街和駱克道。入夜後在警總門外聚集人數增多。



包圍期間，多名示威者和傳媒感到不適，部份要送院醫治。另夏慤道、告士打道等多條主幹線或全面封閉，或部份行車線受影響，新巴、城巴共有十二條巴士線停駛，八十八條線需改道。另警方表示因警總被包圍及道路被阻，灣仔報案室要停止辦公，該區有四十三個九九九求阻未能即時處理。



政府發言人昨晚發聲明，指示威活動對多項公共服務構成影響及對交通造成阻塞，為市民帶來不便，呼籲示威人士以和平理性方式表達意見。相關新聞刊P2版



