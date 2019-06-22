﻿網上號召遍地開花﻿﻿ 打游擊準備持久戰﻿

學界發起圍政總行動，一呼百應，原來背後依賴網上的號召。前晚起大批網民在網上發動全港市民參與不同形式抗爭，除傳統集會外，又建議「塞地鐵」、「打爆政府部門電話」等不合作運動，務求全港各地遍地開花，打游擊式長久抗爭。



昨日的抗爭運動沒有明顯團體或組織領導，網上討論區「連登」及即時通訊軟件Telegram成為群眾商議及動員的主要平台，多個 Telegram 群組包括「612 reminder」、「青年新政」、「18 區聯合群組」等均有大量網民討論如何行動。



他們呼籲的行動主要有三個。第一是「全民野餐」、由立法會門外開始，如人數太多會擴散至政總、警總、禮賓府。聚集後的策略看人數決定，「人多就上，人少就退」，若五千人以下就保留實力，不作激烈行動；五至一萬人，就打游擊不斷轉移陣地；一萬至三萬人，就見機行事；五萬人以上就盡情發揮。



堅持「和理非」



行動二是「遍地開花」，全港十八區約朋友出來，三十人為一組，遇到警察衝突即舉手機影相。行動三是「罷工、罷課、罷市」，如未能參與則按章工作。



他們強調今次不是決生死，是要打游擊作持久戰，未來幾天陸續有來，「不求一仗功成，但求萬民同心」，「留得青山在，哪怕無柴燒」。



而年輕人熱門討論區連登則發動司機昨日下午五時至九時慢駛，由公主道經紅隧慢駛至龍和道，並計劃在收費亭前「死火」；又發起一連串不合作運動，包括於繁忙時間「塞地鐵」，致電各個非緊急政府部門查詢「打爆政府電話」、阻礙政府員工進出政府大樓上班，務求癱瘓政府日常運作，他們聲稱要「和理非」即和平、理性、非暴力，效法法國「黃背心」、韓國反朴槿惠示威的做法，作長期抗爭。



