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主教夏志誠籲年輕人 冷靜下來注意安全

2019-06-22 列印
■夏志誠籲年輕人，堅持繼續以和平公義的方式，彰顯公義。
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　　大批學生包圍警察總部，令人擔心新一輪警民衝突逼在眉睫。天主教香港教區輔理主教夏志誠公開呼籲年輕人注意人身安全，冷靜下來，要堅持繼續以和平公義的方式，彰顯公義。

　　夏志誠主教昨天在網上發表公開講話，指年輕人的行動「創造了奇蹟」，並喚醒了過百萬的港人走上街頭。他提醒年輕人，抗爭不要過份影響市民，否則民意會逆轉。抗爭不是爭朝夕，懇請年輕人注意人身安全，冷靜下來，堅持繼續以和平公義的方式，彰顯公義。

　　民主黨前主席劉慧卿亦呼籲示威者冷靜，相信當中大部份市民都不希望看到堵塞道路或暴力衝擊，亦沒人想見到出現流血事件發生。她同意市民的訴求未得到政府的回應，行動可以升級，但希望是以人數多的方式去表達。

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