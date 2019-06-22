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港安認警索取「槍傷者」資料

2019-06-22 列印
港安認警索取「槍傷者」資料
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　　港安醫院被指拒收示威傷者發聲明，承認有警員要求醫院通報疑涉「金鐘衝突」的槍傷者，但表明院方有為傷者提供基本護理服務。食衞局局長陳肇始（見圖）回應指，公私營醫院對病人私隱均有守則規管，亦恆之有效。

　　陳肇始昨日出席兒童醫院開幕活動後回應，表示在醫院不論任何人求醫，都會立即提供適切醫護服務，但在法治和病人私隱要有一定平衡。

  她強調，公營及私營醫院對病人私隱均有守則規管，在相關法例監管及醫護人員專業守則下，恆之有效。就港安醫院轉介傷者一事，她表示私家醫院會因應醫院規模判斷能否為病人提供治療，並在病人情況安全下作轉介。

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