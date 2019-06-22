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刀漢闖佛堂挾女職員入廁所

2019-06-22 列印
　　尖沙咀一間佛堂發生傷人案，昨午一時許，一名三十歲內地男子，抵達山林道八號一幢商業大廈內一間佛教協會，向三十九歲姓黃女職員稱要找法師，當女職員告之其要找的法師不在時，該名操普通話男子突然情緒激動，拿出一把利刀及挾持該名女職員進入廁所。

　　另一名女職員欲上前阻止時，被刀割傷手指。報警後警員到場衝入廁所將涉案男子制服，及以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，並召救護車將其送院；受傷女職員接受敷治後拒送院。

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