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立會公務員委會通過調薪撥款

2019-06-22 列印
　　立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日早上開會，通過把本年度公務員薪酬調整所需撥款，提交財委會審批。

　　行政會議早前通過高層公務員加薪百分之四點七五，中低層公務員則加薪百分之五點二六，但仍有待財委會審批。

　　公務員事務局局長羅智光在立法會會議表示，如果建議獲財委會通過，預計最快七月底可以發放調整後薪酬，生效日期追溯至今年四月一日。

　　委員會主席范國威則提出動議，由於有警員涉向示威者使用過度武力，要求政府暫緩向警務處實施本年度的薪酬調整方案，直至政府成立獨立調查委員會及完成調查為止。經議員投票後，有關動議不獲通過，委員會決定不處理有關動議。

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