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ICC怪風吹歪吊船 兩工人被困四句鐘

2019-06-22 列印
■吊船左搖右擺，兩工人被困四小時後成功由消防員救下，幸無受傷。
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　　西九龍全港最高的環球貿易廣場，昨日發生九霄驚魂！兩名工人，駕乘吊船在大廈外牆進行清潔工作至三十六樓時，一陣強風吹至，吊船左搖右擺，兩工人被困四小時後成功由消防員救下，幸無受傷。

　　現場為西九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場（ICC），兩名分別五十一歲姓黃及六十一歲姓麥工人，昨中午十二時許，駕乘吊船從大廈頂層降下進行外牆清潔，當下降至三十六樓突刮起大風，吊船左搖右擺擊毀外牆幕牆玻璃，碎片擊中地下一輛私家車，幸無殃及途人。但兩名工人腳被困吊船。報警後警方及消防員到場，經數小時後，兩工人在消防員協助下成功返回地面，沒有受傷。

　　根據資料，環球貿易廣場於一一年落成，樓高一百一十八層，高度近五百米，是香港最高的建築物。

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