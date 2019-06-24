﻿「社會撕裂勁過67暴動」 馬時亨：港變怨氣之都

前財經事務及庫務局局長、港鐵主席馬時亨表示，反修訂《逃犯條例》導致社會撕裂的嚴重程度，是他從未見過的，直言比六七暴動還厲害。他形容香港已由「爭氣之都」變成「怨氣之都」。



因仙股事件成為首位鞠躬道歉高官的馬時亨，昨天接受電台訪問，他稱反修訂《逃犯條例》引起社會撕裂，令他感到痛心：「痛心嘅係呢個係我哋嘅家呀，點解我哋嘅家搞到咁撕裂？我土生土長，經過六七年暴動，聞過催淚彈，都無o依家撕裂得咁勁。」



「上面」決定特首需否下台



對於特首林鄭月娥應否問責下台，馬時亨表示：「應由上面老闆話事。」他以個人為例子說，港鐵任內先後出現高鐵尖沙咀站工程延誤和沙中線剪鋼筋等醜聞，他曾向特首請辭，不過獲對方挽留才繼續留任，「（是否留任）應該由上面決定，唔係自己決定咁簡單。」被問到有社會人士認為高官的致歉不夠真誠，馬時亨認為每個人有自己的尺度，應由公眾決定特首的道歉是否真誠。



他又說，香港年輕人怨氣多，社會出現許多問題，像樓價高企令年輕人感到不公平等，也令香港由「爭氣之都」變「怨氣之都」，需要由各方面研究解決方法，政府尤其需要與持份者對話，相信當局有解決問題的好方法。他補充說，即使有良方妙策，也不是「今日諗出嚟，明天就醫好」。



港鐵多項工程同進行 消化不良



另外，馬時亨本月三十日將卸任港鐵主席，他勸勉繼任人要「衡量能力」，不要因政府這個大股東在規劃上提出要求，便同意同時興建多條鐵路，否則港鐵近年的問題只會重演。



他說，包括西港島延線、南港島線、何文田延線、高鐵和沙中線，全在○九至一一年動工，工程開展得太快太急，如同消化不良，「本來港鐵工程部只得三百人，因要應付五條線一齊開工，漸漸增至三千人，發展太快，很多事情便發生變化，如公司的文化、同事間的配合都有問題。」加上當時政府的十大基建同時動工，令香港工資上升和缺乏勞動力，港鐵的工程便出現超支、超時等等問題。