﻿司局長紛發網誌 ﻿﻿籲社會重新出發﻿

行政長官林鄭月娥向市民真誠道歉後，保安局局長、律政司司長亦相繼道歉。昨日政務司司長張建宗發表網誌，呼籲大家一起向前看，向前走，重新出發。多位問責官員亦透過網誌，對政府工作做得不足感到歉意，呼籲大家重建互信和諧。



政務司司長張建宗以「攜手重新出發、重建互信和諧、培育創科人才、掌握無限機遇」為題發表網誌，指香港要盡快回復平靜，讓大家一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港。



張建宗在網誌提到未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會。



食衞局局長陳肇始在網誌指，修訂《逃犯條例》一事帶來反思，認為關鍵是要平衡不同意見，食衞局的工作範疇與民生息息相關，無論是醫療、公共衞生、食物安全、環境衞生、漁農發展等都與市民生活有莫大關係，所以市民的福祉一直是局方的首位；作為問責團隊一員，她衷心期盼社會體會政府的誠意，共同努力推進香港未來發展。



多位局長認工作有不足



發展局局長黃偉綸在網誌指，數天前出席業界聚會，與業界討論近日社會一些矛盾及紛爭，行政長官已真誠致歉，問責團隊亦在不同場合坦承有改進的空間，並承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，面對香港未來在民生及經濟等方面的大量挑戰。



勞福局局長羅致光的網誌以「未來工作：『為了更加美好的未來而工作』」為題，他指上周離港參加瑞士日內瓦的百年勞工大會，了解市民的想法和感受，盼望大家能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來。



