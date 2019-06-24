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指港人多不想再有衝突 陳茂波：憤恨和猜疑無用

2019-06-24 列印
■陳茂波發表網誌，希望社會讓政府在特首領導下重新出發。
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　　財政司司長陳茂波表示，政府已就修訂《逃犯條例》一事作出真誠道歉，他認為憤恨和猜疑不會帶來更美好的社會，盼望社會讓政府團隊重新出發。

　　陳茂波發表網誌，稱絕大部份香港人都不希望再看見衝突、激烈對立、公共服務受阻的場面，表示大家無論在甚麼位置及崗位，彼此都是香港人。

　　陳茂波認為，憤恨和猜疑不會帶來更美好的社會。同時，在行政長官的領導下，特區政府團隊會認真改進自己，盼望大家讓政府團隊重新出發，全力服務市民，重建彼此間的互信，一同守護和發展香港，我們所愛的這個家。

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