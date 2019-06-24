鍾國斌倡重組行會 加入非建制聲音

政府提出修訂《逃犯條例》結果並不理想，導致連建制派內也有人不滿，建制派立法會議員鍾國斌昨日表示，在外國若發生重大社會情況，整個政府必定會重組，香港重組司局長機會不大，故最容易是從行政會議入手，建議重組行會，加入非建制派反對聲音人士。



自由黨主席張宇人是行政會議會成員，但自由黨的鍾國斌昨日卻在《城市論壇》指，從修訂《逃犯條例》一事，反映行會成員向特首提供意見的渠道可能出了問題，建議應該重組行會，考慮加入「反對聲音」，可以是年輕人或較中立的民主派人士。



鍾國斌指，近日有不同的行會成員，在公開場合表達修例工作存在的問題，但他質疑，為何一早發現有問題，卻繼續推行修訂？



鍾國斌強調，行政長官林鄭月娥若只願道歉而不做其他任何事，是難令社會接受。他又認為，政府應設立由退休法官領導的獨立調查委員會，同時調查警方和示威者。



