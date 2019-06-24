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《警訊》教識別警察委任證

2019-06-24 列印
《警訊》教識別警察委任證
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　　金鐘衝突事件期間有「速龍小組」成員制服上沒有警員編號、上周四的包圍警總事件中，便衣警員不願向示威者出示委任證等問題，引起社會人士不滿。無獨有偶，最新一集《警訊》竟然教市民如何分辨警務人員的身份和警察委任證的真偽，由一名重案組督察親身講解：「便衣警務人員行使警察權力時，必須表明自己的身份和出示委任證。軍裝警務人員，一般毋須主動出示警察委任證，但如果市民提出要求，他們亦須出示委任證。」

　　《警訊》七三年啟播，是香港電台與警察公共關係科合作節目。有網民揶揄警民關係科與警隊割席：「呢集真係好笑，我懷疑RTHK係特登選擇喺呢個時間播呢集。」「笑到標眼水，點解可以咁應棍？」「 咁大諷刺呀！」「港台好波！」







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