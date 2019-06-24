醫衞法﻿三界別80選委﻿ ﻿促警方尊重病人私隱﻿

警方被指在醫院蒐證及拘捕受傷示威者，引起公眾對警方行動及院方處理病人私隱的質疑。昨日逾八十位醫學界、衞生服務界、法律界選委發表聯合聲明，促請警員勿阻礙救護工作及尊重病人私隱，以免有傷者因「白色恐怖」而不敢求醫。



聯合聲明指，任何滋擾醫護人員或病人的活動，不論是否被院方職員所發現，均有機會阻礙救護工作。



聲明促請警方在調查案件的過程中，須顧及傷病者安全，並讓醫護人員能盡其責任醫治傷病者。 根據《醫院管理局附例》，院方職員可指示在醫院內作出妨擾行為的人士即時離開醫院。



聲明強調，保護病人私隱乃醫護人員最重要的專業守則之一。醫學界選委黃任匡重申，根據醫生專業守則，只有在病人有機會對自己或他人造成傷害或在法例要求下，不用得到病人同意透露其私隱。法例要求不是指警員隨意向醫護人員口頭查詢病人的個人資料，「警員不是法律」。如有需要，警方應循正常途徑，向法庭申請手令，然後向有關醫院或醫生正式書面申請醫療報告。



衞生服務界選委洪梓然表示，有前線護士向工會反映，有警員在未佩戴委任證下，到不同醫護人員工作地方偷聽對話，甚至以出言索取資訊。黃任匡又表示，若有醫生護士違反守則，受影響人士可以向醫委會或護士管理局投訴，醫護可被懲處。



群組指警涉濫用救護車



另外，網上醫管局職員分享群組「HA Secrets」上，有投稿譴責警方濫用救護車。前日凌晨時間，有市民目擊五個由警察總部送到律敦治醫院急症室的患者中， 其中三位沒登記求診便自行離開，其後整晚都未有回到急症室求診，質疑將病人作為公關手段。警方未就此事作回應。



