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女子街頭遭刀手伏擊重創

2019-06-24 列印
　　前晚十時許，獨行女在慈雲山沙田坳道步行赴約，在街道等候男友人期間，突遭兩名刀手襲擊，其中一人向她手起刀落，她以左手擋格，結果被斬至見骨濺血，痛極呼叫，驚動夜跑人士報案，將她送院搶救，她表示兩兇徒登上一輛私家車後，絕塵逃離，警方正深入調查斬人動機。

　　女傷者姓黎（三十五歲），手臂中刀，送院後情況嚴重。事發後，女傷者痛極逃走和呼叫，驚動正在夜跑的街坊，立即報案，警方及救護員到場，女傷者指兩刀手折返停於路邊的私家車，逃離現場，由於街道昏暗，她看不清楚該車的顏色，也不知車上是否有司機接應。

　　警員事後圍上封鎖膠帶在現場蒐證，傷者精神虛弱，稍後警方將向她錄取口供，並追查血案動機，不排除涉及金錢或感情糾紛，黃大仙警區刑事調查組跟進。現場環境相當寂靜，事發時途人很少，警方呼籲目睹事發經過巿民，協助提供消息。

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