荔枝角收押所 囚倉五人毆鬥兩傷

懲教署發言人表示，前日晚上八時十四分，五名年齡介乎二十二歲至五十五歲男性還押在囚人士，在囚倉內打鬥。在場懲教人員見狀立即上前制止，並召喚支援人員到場。
事件中，一名在囚人士頭部及膝部等受傷，而另一名在囚人士則頭部及背部等受傷，兩傷者經院所醫生治理後均需送往公立醫院作進一步診治。另外三名在囚人士則並無受傷。有關事件已轉交警方調查。
該五名還押在囚人士分別因販運危險藥物罪、管有危險藥物罪、遊蕩罪及管有攻擊性武器罪被羈押。
前財經事務及庫務局局長、港鐵主席馬時亨表示，反修訂《逃犯條例》導致社會撕裂的嚴重程度，是他從未見過的，直言比六七暴動還厲害。他形容香港已由「爭氣之都」變成「怨氣之都」。 因仙股事件成為首位鞠躬...
2019-06-24
中國外交部發言人陸慷宣佈，應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於周四（二十七日）至周六（二十九日）赴日本大阪出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會。外界預計，習近平屆時會分別與美國總統特朗普及安倍晉三會晤。外界關注，習近平在峰會期間，跟美國總統特朗普會面，能否為停滯的中美貿易談判帶來突破。 此前特朗普曾多次表示，預計在二十國集團峰會與習近平見面，並指假如對方不出席，即立刻加徵中國貨品的關稅。 央視十八日報道，習近平應約與特朗普通電話。習近平表示，願意與特朗普在峰會期間會晤，並就有關中美關係發展的根本問題交換意見。他又指，中美作為全球最大兩個經濟體，要共同發揮引領作用...
2019-06-24
據朝中社報道，朝鮮領袖金正恩收到美國總統特朗普的親筆信。報道表示，金正恩看完信件後，對信中內容感到滿意，且對特朗普的政治判斷力，以及非同尋常的勇氣表示謝意，將慎重考慮信中有趣的內容。但報道未有披露信中內容，以及金正恩在何時收到信件。美方對此亦未有作出回應。 特朗普早前接受訪問時，亦曾表示他十六日收到金正恩的親筆信；在十一日，也說他昨日收到金正恩美好的親筆信。兩次提及的親筆信是否是指同一封信件，目前不得而知，但這次很可能是特朗普的回信。 韓聯社分析指，特朗普稱金正恩的親筆信「美好」、「溫暖而友好」，而金正恩讚賞特朗普的政治判斷能力與不尋常的勇氣，且指出會慎重考慮信中內容，由此...
2019-06-24
屯門掃管笏近期接連有多個新盤推出，其中永泰旗下的OMA OMA日前突擊開價，首批98伙包括一房及兩房戶，全部單位均低於600萬，一房最平399.88萬入場。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖...
2019-06-22
中美元首將於本周會晤，刺激恒指上周已率先急彈近千五點。證券界分析指，近期資金有回流跡象，適逢半年結可能出現粉飾櫥窗效應，令港股有望繼續造好，可挑戰28900點水平，本周或承接連升三周的氣勢，令整個「六...
2019-06-24
智利和烏拉圭周一於巴西里約熱內盧中立場，爭奪美洲國家盃C組首名出線席位。後者前鋒卡雲尼劍指冠軍，誓言挫衞冕的對手壯聲威，並以勝利慶祝自己成為歷來代表國家隊上陣第三多球員，烏拉圭客勝可敲。 （Now650台、Now E周二早上7:00直播） 烏拉圭上仗只跟日本打和2:2，但兩戰四分得失球差正四球，落後榜首的智利兩分排第二，最差也大有可能以最佳第三名出線，難怪卡雲尼表明要打敗衞冕的智利重振聲威：「我們來這裏是要捧盃，今仗必拚盡爭勝！」此子首輪分組建功後，上仗又博得十二碼兼有一次遠射中楣，狀態可見一斑。 智利上岸讓半臂 卡雲尼上仗第一百一十二次替烏拉圭披甲，追平科蘭的國家...
2019-06-24
久違了的HTC，終於帶來今年首款新作U19e，儘管定位中階，規格交足功課，既用上S710八核心及大容量電池，又配備前後雙鏡頭，且在指紋及人臉以外，添加虹膜解鎖，最吸引是沿用半透明機背設計，賣相搶眼。文...
2019-06-24
陳凱琳（Grace）昨日28歲生日，日前與老公鄭嘉穎及兒子鄭承悅出埠旅行慶生，昨日Grace在社交網站大晒旅行片段，更留言說：「我諗住生日可以過二人世界，但係悅悅實在太恐怖啦，點都擺脫唔到佢！」她與嘉...
2019-06-24
跟不少教育界朋友討論過，大家都發覺現今不少家長都有一個共通點，就是認為自己的子女聰明。很多人不明白，聰明是天賦，如何將天賦發展成出類拔萃的優勢，卻大有學問。 由於當代家長普遍資源豐富，為了提升孩子的競爭力，早在幼兒階段就用力催谷，這些「贏在起跑線」的孩子又會有甚麼結果？ 原來太早讓小朋友投入讀寫和運算的學習中，會令他們產生太大壓力。儘管教育過程生動有趣，也會大量消耗他們的精力，影響身心發展。倘若家長發現子女容易生病，痊癒時間又較一般孩子長，就要小心關注他們的壓力狀態。 孩子是一張白紙，基本上父母要他們學甚麼，他們也會投入。然而太早學習數學和知識抽象的理念，生吞活剝答案以求超...
2019-06-24
在最新公佈的牌照委員會的決定中，除了一眾大家耳熟能詳的騎師如莫雷拉、潘頓、李寶利、史卓豐、田泰安及利敬國獲發全季牌照，郭能及杜美爾獲發半季牌照外，還看到兩位新面孔的名字，就是來自南非的希威森（Lyle Hewitson）及澳洲的薛恩（Blake Shinn）。 相信大家對於後者不會感到太過陌生，現年三十二歲的薛恩於○三年開始策騎，自出道至今已勝出超過一千五百場頭馬，○八年他更憑藉已故傳奇練馬師甘明斯訓練的「觀覽」（Viewed）捧走一級賽墨爾本盃。近年他於一級賽的成績突出，先後以「巨富」（Capitalist）攻下金拖鞋大賽，又夥拍「高興崇拜」（Happy Clapper）...
2019-06-24