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荔枝角收押所 囚倉五人毆鬥兩傷

2019-06-24 列印
荔枝角收押所 囚倉五人毆鬥兩傷
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　　荔枝角收押所前日發生打鬥事件，五名在囚人士互毆，導致兩人受傷，須送院醫治。事件已轉交警方跟進。

　　懲教署發言人表示，前日晚上八時十四分，五名年齡介乎二十二歲至五十五歲男性還押在囚人士，在囚倉內打鬥。在場懲教人員見狀立即上前制止，並召喚支援人員到場。

　　事件中，一名在囚人士頭部及膝部等受傷，而另一名在囚人士則頭部及背部等受傷，兩傷者經院所醫生治理後均需送往公立醫院作進一步診治。另外三名在囚人士則並無受傷。有關事件已轉交警方調查。

　　該五名還押在囚人士分別因販運危險藥物罪、管有危險藥物罪、遊蕩罪及管有攻擊性武器罪被羈押。

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