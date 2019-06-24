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創科基金助安老院購置復康設施

2019-06-24 列印
　　創新及科技局局長楊偉雄在網誌表示，創新科技署透過創新及科技基金，支持樂齡科技相關的應用研發，為長者生活添樂趣。同時「長者數碼外展計劃」幫助長者融入數碼科技社會，有助改善與家人特別是婆孫關係。

　　楊偉雄提到早前探訪灣仔一間護理安老院，院舍利用創科應用基金，購置多項科技應用產品及方案，例如結合虛擬旅程體驗的復康運動單車、以體感遊戲操作的互動訓練系統等。這些科技應用不但有助長者復康保健、為生活增添樂趣，亦加強護理人員的照顧能力及減輕他們的壓力。

　　楊偉雄指出，政府資訊科技總監辦公室由二○一四年開始推出三輪各為期一年的「長者數碼外展計劃」，有些隱蔽長者參與計劃後，主動到社區中心與其他長者一同參加資訊科技課程等活動；亦有院舍長者學懂使用社交平台後，成功改善與家人的關係，特別是婆孫關係。

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