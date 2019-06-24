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化妝品店被投擲水袋　 東主一對四肉搏遭打暈

2019-06-24 列印
■化妝品店東與擲水袋男子大打出手。
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　　上水一間化妝品店前日傍晚懷疑遭四名男子投擲水袋，店東追出與四人爭執，並展開赤膊毆鬥。三十一歲姓陳店東遭打傷至口鼻流血，暈倒地上，其後清醒被送往醫院治理。警方將案件列襲擊致造成實際身體傷害處理，暫未有人被捕。

追截四名黑衣漢

　　事發地點位於上水新功街，四名黑衣漢將一個懷疑水袋扔向事主經營的化妝品店後逃去，事主見狀，遂上前追截。其後事主與四人展開赤膊毆鬥，店東被打至口鼻流血，暈倒地上，四人見狀逃去。據了解，網上流傳有網民直擊打架過程的片段。

　　警方前晚六時二十九分接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。警方正追緝四名年約二十五至三十五歲男子。



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