  • 2019年6月24日 星期一
  • 30º
  • 80%
熱門： 鑽戒夾公仔機老鼠北海道劉德華

日報新聞 > 港聞

70多優秀教師獲獎

2019-06-24 列印
■獲獎教師分別在教育組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組等組別中獲獎。
Previous Next

　　香港教育工作者聯會昨日舉行優秀教師頒獎典禮，七十多名教師分別在教育組、關愛組、教育管理組、教學研究組及國情教育組等五個組別中獲獎。

　　優秀教師頒獎今年已是第十五屆舉行，有得獎老師推動共融體育活動，引導學生追尋自己的價值，見證他們人生的轉變；亦有得獎老師使用流行曲作教學材料，增加學生對中文科的興趣。

　　擔任主禮嘉賓的教育局局長楊潤雄致辭時說，過去一段時間，因修訂《逃犯條例》，社會氣氛變得緊張，學校亦或多或少受到影響。行政長官及相關的政府官員，已就政府工作上的不足，公開作出真誠道歉，而政府已停止修例工作，希望社會可以逐步回復正常，再凝聚共識。他感謝各位謹守崗位的校長和老師，希望大家繼續關懷及愛護學生，保護他們。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd