﻿空服員罷工持續﻿ ﻿長榮：仍有四成運力﻿

台灣長榮航空的空中服務員罷工持續，昨日取消一百一十三班航班，當中香港來往台北有十二班取消，今天則有十三班來往香港與台北的航班取消，三班暫時未受影響；長榮表示仍有四成運力，會盡量安排受影響乘客轉搭其他航空公司。



長榮航空自上周四起爆發罷工，數百名空中服務員繼續在長榮總部外靜坐抗議，雖然天氣時好時壞，但不少人仍穿上雨衣堅持不離開，工會指已有逾二千名成員交出工作證、護照和台胞證，隨著長途航班返航，罷工人數會繼續增加，在桃園機場的長榮櫃台繼續有大批旅客前來查詢。



長榮航空昨公佈取消一百一十三班機，影響二萬四千多名旅客，包括十二班來往本港及台北的航班，今天則有十三班來往香港與台北的航班取消，三班暫時未受影響；今天取消的航班有：香港飛台北的BR828、BR992、BR852、BR870、BR856、BR858、BR810；台北飛香港的BR891、BR851、BR869、BR855、BR857、BR877。香港機管局提醒市民出發前注意網上最新資料。



桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，有一名員工在壓力下取回工作證件，工會會每隔十日投票一次，決定是否繼續罷工，強調願意有條件返回談判桌。



地勤取消休假協助旅客



長榮航空表示，全部航線今天至周五將會取消五百三十二班機，影響逾十萬名旅客，公司有四千多名空中服務員，目前仍有四成運力，已暫停周六前新的訂機位，增設網上改機位服務，啟動二十四小時輪班，所有地勤取消休假，全力處理旅客轉往其他航空公司、改期或取消事宜。



台灣交通部次長王國材表示，政府每天都有開會處理事件，希望繼續有罷工預告，即工會提前宣佈何日至何日會罷工，讓旅客可早作準備。



目前勞資雙方未有相約下一輪談判。對於資方入稟控告工會非法罷工索償，工會預計最快今天會入稟控告資方打壓工會行動。







