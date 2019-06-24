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原汁原味活化虎豹別墅 黃偉綸：如傳承港精神

2019-06-24 列印
　　發展局局長黃偉綸發表網誌，談及早前曾參觀已活化為「虎豹樂圃」音樂學院的虎豹別墅，指其間了解到活化項目團隊在復修過程中付出不少努力，以期把虎豹別墅昔日的面貌，原汁原味地保留下來，有如香港人的奮鬥精神，一代一代承傳下去。

　　參觀「虎豹樂圃」期間，黃偉綸與別墅前業主及胡文虎慈善基金創辦人胡仙見面，感謝她把虎豹別墅活化成文化地標。

  胡仙向黃指，曾在大宅居住，直至九十年代。別墅及花園的設計糅合中西建築風格，別具特色。

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