熟食櫃內老鼠亂竄 一田大清洗

鼠輩大鬧超市。有市民前晚在大埔一田百貨的熟食櫃內，驚見老鼠在燒雞、燒雞扒旁邊遊走，拍下片段上載網絡，引來網民議論紛紛。一田隨即在網頁發播消息及上載已將熟食食品倒掉的照片，昨日該熟食櫃仍空空餘也，並貼出內部清潔告示。



前日晚上市民Vincent Chan在大埔一田百貨的熟食櫃選購食物時，看到一隻老鼠在燒雞、燒雞扒上旁邊亂竄，遂拍下片段上載facbook「大埔」群組內，引來網友議論，有人聲稱：「都話呢啲（指熟食物品）好恐怖，老鼠食先」由於片段拍到有職員在熟食櫃內，似未發現鼠蹤，令網民質疑該店衞生情況。



一田當晚即在其facbook專頁內發播消息，指稱該市民發現鼠蹤時，職員亦同時發現，又上載了數張食物棄置於垃圾桶的圖片，證明該櫃的食物已全部棄掉，並會進行徹底清潔。



