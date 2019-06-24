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大廈平台簷篷起火 40住客驚醒疏散

2019-06-24 列印
■整幅簷篷被嚴重焚毁，大廈外牆及樓上冷氣機亦被熏黑。
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　　紅磡黃埔新邨一個住宅單位對開平台，昨清晨發生火警，平台一個帆布簷篷猛烈焚燒，火勢波及樓上冷氣機，逾四十名住客睡夢中疏散，消防員經約十五分鐘將火撲滅，整幅簷篷被焚毁，大廈外牆及樓上冷氣機熏黑，幸無人受傷，初步懷疑有缺德煙民亂丟煙頭肇禍。

　　現場是德民街五十四號黃埔新邨祈富樓低層一個住宅單位對開平台。昨清晨五時許，上址平台簷篷突然起火，並波及樓上冷氣機，一名大廈住客發現報警，大廈保安員亦上樓拍門叫醒戶主一家離開及報警求助，其間約四十多名大廈住客從睡夢中驚醒，自行疏散至街上暫避。

　　消防員到場經約十五分鐘將火警撲熄，但整幅簷篷被嚴重焚毁，大廈外牆及樓上冷氣機亦被熏黑，消防員相信火警起因無可疑，不排除有人亂丟未熄煙頭引起火警，幸無人受傷，事後各住客在大廈解封後返回住所。

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