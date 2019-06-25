﻿示威者堵稅務及入境大樓 「接放工」阻交稅 市民鬧爆

抗議政府拒撤《逃犯條例》修訂的行動持續，逾一百名示威者昨天發起「接放工」行動，先堵塞灣仔稅務大樓門口及大堂，引起部份趕交稅市民不滿，雙方口角，繼而肢體推撞。示威者堵塞稅務大樓三小時後，轉戰鄰近的入境事務大樓示威，部份移師立法會示威區檢討行動。政府公佈，因應近日情況，行政會議今早繼續休會。



逾百個穿著黑衫和戴上口罩的示威者響應網上號召，昨早先在金鐘政府總部外集合，經商議後趁午飯時間到來，直闖灣仔稅務大樓聲稱「交稅」，部份人手持「成立獨立委員會」及「反對製造假新聞」等標語，堵塞稅務大樓兩個出入口、升降機及佔據大堂。職員報警求助，有警員在大樓外戒備。



阻礙大樓出入



大樓內一度混亂，有市民與示威者口角並出手推撞，指責示威者「唔好搞亂秩序」。市民黃先生不滿未能進稅務大樓辦理事務，一度在大樓外與示威者理論，他促請示威者勿做影響民生和犯法的事，因為不會得到市民支持。有市民怒指︰「其實我哋做市民嚟講係好贊成，有訴求真係好嘅，為香港好，但你哋o依家擾亂秩序，我就唔高興。」亦有女士不能進入稅務大樓感到十分不滿，斥示威者：「我上星期五嚟過做唔到，今日又阻住我！我趕住今日辦妥㗎！」



示威者開出一條道路予其他人離開大樓，揚言「只准出不准入」，呼籲外出用膳的稅局職員提早下班。不少稅局職員由緊急出口經停車場離開大樓午膳，但午膳後未能返回大樓。有公務員稱，在大樓附近等候了約半小時至四十五分鐘。受事件影響，大樓內的稅務局中央詢問處、郵政局、印花稅署及商業登記署一度落閘，其後重新開放。稅務局提醒受影響市民，可改往郵政局及便利店等地以現金繳付稅款，亦可電子交稅。



示威者在稅務大樓逗留約三小時後，改往入境事務大樓及立法會示威區。示威者阻塞入境事務大樓出入口，亦有示威者到入境事務處及「優秀人才及內地居民組」聚集，高喊「反送中」、「撤回」口號。示威者到接待處排隊，並以「拉布式」詢問職員，癱瘓櫃枱服務。最後，約七十名示威者到立法會示威區檢討這次堵塞行動。