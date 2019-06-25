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回應「撤回」修例 鄭若驊：毋須斟酌字眼

2019-06-25 列印
　　律政司司長鄭若驊昨出席立法會司法及法律事務委員會會議後表示，政府已停止修訂《逃犯條例》，亦不會貿然重新啟動，草案會在明年七月立法會會期結束後自動失效，政府亦會接受。

　　對於反修例人士堅持撤回，鄭若驊認為毋須斟酌字眼，政府的決定差不多等同大家的要求。

　　有建議撤回暴動定性及不起訴事件中的被捕人士，鄭若驊表示無論任何人有否將事件定性為暴動，均不會影響律政司的檢控工作。她說，刑事檢控專員會按法律、證據及檢控守則，在達致合理定罪機會下才會進行檢控，目前沒有人可以說會還是不會檢控。

　　至於有關警方濫用武力的投訴，鄭若驊認為應該交由現行的制度去處理，即由投訴警察課和警監會處理。

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