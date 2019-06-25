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速龍小隊無展示編號 市民申覆核

2019-06-25 列印
■「速龍小隊」制服無展示警員編號惹爭議。
■團體到灣仔警察總部撐警。
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　　警方在本月十二日立法會外的衝突中，派遣俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊佈防和驅散示威者，但因小隊制服無展示警員編號惹爭議。粉嶺居民陳基裘昨午入稟高等法院申請司法覆核，質疑相關安排獲警務處處長批准，要求法庭推翻處長決定。陳基裘去年曾以馬屎埔村村民入稟申請司法覆核，挑戰政府提出的收地方案。他在今次申請中將警務處列為建議答辯人。

　　此外，昨午香港廣西社團總會一行十三人、香港佛山社團總會九名人員到灣仔警察總部撐警。

　　其間香港廣西社團總會一行人高叫口號，並帶同食物及飲品包括龜苓膏和竹蔗茅根等慰問警隊。香港佛山社團總會就送上慰問信，警方派代表接收。



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