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﻿美股中段升41點

2019-06-25 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六七六一點，升四十一點；納指則報八○三○點，跌一點一。

  滙控美國預託證券價格見六十四點二港元，跌零點一五港元；騰訊則見三百五十四點三五港元，跌一點四五港元。

  紐約期金報每盎司一千四百一十七點六美元，升十七美元；紐約期油則報每桶五十七點一五美元，跌零點二八美元。
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