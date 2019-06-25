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香港郵政全線設「EPS長者提款易」

2019-06-25 列印
　　「EPS長者提款易」自去年三月推出後，於三百間OK便利店及七間郵局設有服務。

  香港郵政昨宣佈，下周二起「EPS長者提款易」服務將擴展至全線郵政局及流動郵政局，長者又多一個方便的提款渠道。

　　香港郵政去年四月二十七日加入易辦事的「EPS長者提款易」，長者卡持有人可於七間選定的郵政局使用該服務。新安排是長者可前往任何一間郵政局，於毋須購物的情況下，以易辦事會員銀行發出具提款功能的銀行卡提款。

　　提取金額須為一百元的倍數，每次最多可提取五百，每日每張卡最多可使用服務兩次；同時持卡人毋須繳付任何交易費用。

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