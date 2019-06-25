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﻿拳打腳踢小姊弟﻿﻿躁父被捕﻿

2019-06-25 列印
﻿拳打腳踢小姊弟﻿﻿躁父被捕﻿
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　　葵涌有躁父涉傷小姊弟被捕。現場為葵聯邨聯欣樓對開，前晚十一時許，四十歲姓馮男子，攜帶年幼子女在聯欣樓對開時，疑因管教問題責罵十四歲女兒及九歲兒子，雙方疑發生爭執，其間躁父竟一時激動向兩名年幼子女以暴力施教，向小姊弟拳打腳踢。

　　一名四十四歲姓鄧男途人路經，見一名男子分別掌摑及起腳踢一對年幼男女童報警。警員到場證實施襲及被襲為一家三口，被毆打為一對小姊弟，男子為小姊弟的父親。初步調查後，家姐粉臉疑遭掌摑後紅腫受傷，弟弟則腳部被踢傷，救護員到場為小姊弟敷治後送院，治療後無大礙。

　　警方調查後，案件暫列虐兒處理，兩童的父親涉嫌虐兒被捕及帶署進一步調查。至於躁父向兩子女施襲原因警方仍在調查，案件交由葵涌警區刑事調查隊第一隊跟進。

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