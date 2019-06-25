莫雷拉早前連續八日贏馬的勝纜，終於在剛周日告終。不過昨日晨課上，雷神自言不覺失望，並謂在餘下六個賽馬日的鬥志依然十足，會全力以赴爭取最多頭馬。對於明晚谷賽的的七匹座騎，莫雷拉昨晨收操離場時就透露，最睇好「好利運來」和「好甜橙」兩匹新勝而臨的勇馬。 「好利運來」服役初期表現不俗，連續兩次在谷草中距離跑第三，及後休息逾五個月，至今年四月初才復出，表現更大幅進步，復出以來三戰全勝，今次再攻勝程一六五○米，莫雷拉認為有望再捷︰「季初至季中的休息期，不但令這匹四歲馬有更多時間成長，亦令牠有最佳的體力與狀態迎戰季尾賽事。最近三仗，牠贏馬的姿態愈來愈好，周三晚再跑勝程而負磅不重，對手中亦...

2019-06-25