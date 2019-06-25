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中學實驗室洩水銀 消防到場處置

2019-06-25 列印
中學實驗室洩水銀 消防到場處置
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　　港島西半山般咸道一所學校發生水銀洩漏驚魂，昨晨十一時許，有工作人員進入實驗室檢查時，發現一個盛有水銀的玻璃器皿破裂並有水銀洩漏，遂通知校方及報警。

　　據悉，涉事器皿內盛載約二百毫升水銀。校方表示，事發時實驗室沒有學生，相信事件不涉人為因素。多輛消防車接報到場，其中消防處一輛危害物質處理車亦奉召到場。調查後消防將洩出水銀及有關玻璃器皿用一個黃色膠桶運走及處理；事件中學生毋須疏散及無人不適。

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