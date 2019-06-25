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李慧詩德國賽奪冠 重回舊地別有滋味

2019-06-25 列印
李慧詩德國賽奪冠 重回舊地別有滋味
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　　「牛下女車神」李慧詩（Sarah）周六德國短途場地盃爭先賽大熱奪冠（見圖）！她上一次在這項目落敗已數去年六月出戰同一賽事，不敵德國名將禾歌，可惜後者其後操練重傷致下肢傷殘退役，造就Sarah難逢敵手，相信牛下女車神重回舊地別有滋味。

　　Sarah閉關苦練後重回賽場，繼於捷克布爾諾格蘭披治場地單車賽豪取爭先和凱林賽雙冠後，周六轉戰德國場地盃爭先賽再下一城，決賽以場數二比○輕取東道主新星費特妮治奪金之餘，更延續近一年在世界錦標賽、世界盃分站和亞運等爭先賽稱后的強勢。

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