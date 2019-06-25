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再有「尿袋」充電起火　數十住客疏散

2019-06-25 列印
　　西環山市街單位昨午發生疑充電中「尿袋」短路火警，有住客發現單位冒煙報警，消防員到場破門進入單位撲滅火警，幸無人受傷，初步調查相信火警無可疑。今次是兩日內第二宗疑尿袋短路火警。

　　現場為堅尼地城山市街盈基花園第二座一個低層單位，昨午四時許，單位內沒有住客，其間有大廈住客發現該單位有煙冒出通知保安員報警。消防員到場破門入屋迅速撲滅火警，調查後懷疑因一個俗稱尿袋的手機外置充電器短路引起火警，並無可疑。火警中無人受傷及數十名住客自行疏散。

　　今次是繼屯門後，一連兩天有尿袋疑短路起火。前日凌晨四時許，屯門亦園村一村屋單位，有住客在家中疑為尿袋充電期間發生短路火警，單位付諸一炬，幸無人受傷。

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