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離任在即 馬時亨遺憾沙中線延誤

2019-06-25 列印
　　月底離任的港鐵主席馬時亨昨日與傳媒舉行任內最後一次茶聚，道出他出任公職以來最印象深刻的三件事，分別是九鐵兵變、高鐵通車和沙中線工程延誤。馬時亨說，自己出任特區首批局級官員，至擔任港鐵主席，扣除中間一度因腦病暫停，共擔任公職十一年，總的來說是開心事覆蓋不開心事。

　　當中最印象深刻的開心事是○六年九鐵兵變，他以財經事務及庫務局局長身份出任九鐵管理局成員，最終促成港鐵營運九鐵的資產模式。

  另一是高鐵通車，他說，看着西九龍站只有電線水管，變成現時的樣貌，每次到西九龍站都會感到十分開心。馬時亨更表示，「高鐵地鐵化」未來會有突破。

　　最遺憾的事則是沙中線事件，令該鐵路可能要延遲至二一年後才全面通車，未能提早紓緩金鐘站的擠逼情況。

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