﻿同行孫兒 狂哭叫嫲嫲 狗臂架飛墮 砸殺過路婦

青衣美景花園發生狗臂架墮下殺人事件！一名婦人拖着孫兒行經屋苑商場平台，一個狗臂架突然從高處墮下，擊中該名婦人的頭部，她重傷倒地，目睹慘劇的孫兒驚哭呼叫嫲嫲，但她沒反應，急送醫院搶救，惜返魂乏術。警方發現狗臂架從大廈高層一個正在裝修中單位墮下，拘捕單位內一名工人，並將案件列作誤殺案處理。



女死者張秀芬（六十三歲），家庭主婦，居住現場附近的青華苑。現場為美景花園第七座對開平台一處，該廈二十八樓一個單位進行裝修，工人兩周前到來做工程，昨日首天在外牆搭棚架。據悉，昨午二時許，三名工人在單位內工作，一名六十三歲婦人接十一歲男孫放學，路經大廈對開商場平台；工程單位一個長約一米的狗臂鐵架突然墮下，擊中女事主頭部，她昏迷倒地。



有商場職員表示，傷者頭部血流如注，在旁穿校服男童哭叫「嫲嫲」，並見他致電母親；不久，男童父親趕至現場。救護員到場為傷者急救，父子陪同傷者往醫院，傷者送抵仁濟醫院不治。



31歲裝修工人涉誤殺被捕



警員以黑膠紙遮蓋地上事主遺下的血跡及證物，以免被雨水沖走。初步調查後，警員懷疑狗臂架從二十八樓一個單位墮下，遂登樓調查。消息指，單位內有人聲稱手中的狗臂架脫手墮街，警方拘捕一名三十一歲裝修工人，並將案件列作誤殺案處理。



有商場職員稱，商場平台過去間中有玻璃樽從大廈墮下，令人擔心安全。有住客曾向管理處反映高空墮物問題，卻未見改善。



大律師陸偉雄表示，根據《簡易程序治罪條例》四B條，若任何建築物或其部份進行裝修、修葺或粉飾工程過程中，有人自該建築物丟下任何東西，或容許任何東西自該建築物墮下，以致對公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，該人或有關工程的承建商，即屬犯罪，一經定罪最高可罰款五萬港元及監禁一年。