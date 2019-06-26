﻿三中資行被指為北韓洗錢﻿﻿ 或被禁踏足美金融體系﻿

二十國集團（G20）舉行前夕，中美貿易代表重啟電話溝通，就經貿問題交換意見，為周六的中美元首會面作準備。但這一邊廂看似降溫，另一邊廂又烽煙四起，美國傳媒報道指三間大型中資銀行涉違反北韓禁令，其中一間或會被禁絕於美國金融體系。



中美貿易談判暫停一個多月後，外界關注將於本周五、六在日本大阪舉行的G20峰會。據悉，美國總統將於周六與中國國家主席習近平見面。本周一，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤及財政部長姆欽通話，雙方按照兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。



中美官員通話談經貿



萊特希澤表示，與劉鶴通電話外亦會在大阪會面，為中美元首在峰會期間會談做準備。萊特希澤指，取消對中國的報復性關稅，提出新的採購方案，將是貿易談判重點。外界憂慮，若中美無法在峰會達成臨時休戰協議，將引爆一場改變全球供應鏈格局的現代冷戰。



外交部發言人耿爽指，中美兩國元首於峰會會晤，非常重要，將就兩國關係中的根本性問題交換意見，中方希望有助促進雙方加深互信、化解分歧及解決雙方面臨的一些突出問題。



近日美方為與中方恢復談判，作出一些降溫措施，包括暫停向台灣出售武器，特朗普政府亦無就跨黨派議員重推《香港人權和民主法案》表態。但據《華盛頓郵報》報道，一名美國法官在有關違反北韓禁令的調查中，發現有三間大型中資銀行拒絕遵從傳票，報道無披露該三間中資銀行的名字。不過法院判決書內容，與一七年一宗民事訴訟內容一致。當時美國司法部稱，中國交通銀行、招商銀行和上海浦東發展銀行與一間香港公司合作，為一間被美國制裁的北韓實體洗黑錢，金額超過一億美元。報導指，其中一間大型中資銀行可能會被凍結美元帳戶，無法進行美元交易，意味着等如禁絕於美國甚至國際金融體系。



