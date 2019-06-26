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李飛：不理解何以暴力反政府

2019-06-26 列印
李飛：不理解何以暴力反政府
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　　反修訂《逃犯條例》大遊行演變成衝突，全國人大憲法和法律委員主任委員李飛表示，不明白每次香港出現反對政府的示威時，都出現暴力，令人不理解。

　　他說，香港是法治的地方，和平集會、遊行表達訴求是可以的，但他說：「但每次反對政府的，為甚麼都出現暴力，我不可理解。」

　　被問到市民擔心修例損害民主自由，他說：「不管怎樣擔心，不能違法，（不能）對警察採取這樣的傷害。」至於事件會否認影港府的管治，他自稱沒參與其他的工作，就只談示威衝突這件事。

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