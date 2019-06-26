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張建宗向公務員發信 冀諒解關閉政總安排

2019-06-26 列印
　　政府修訂《逃犯條例》引發一連串不合作運動，有示威者佔據政府辦公大樓。政務司司長張建宗向全體公務員發信，表示連日來在金鐘和灣仔一帶的政府辦公大樓情況，尤其是關閉政府總部的安排，為公務員帶來不便和焦慮，希望大家諒解。他感謝公務員一如以往，盡忠職守服務市民，但公務員的安全至為重要，政府會繼續密切留意情況，作出可行和適當的安排。

　　另外，民主派會議召集人毛孟靜說，他們透過內會副主席郭榮鏗，向張建宗反映，希望約見司長討論財務委員會的議程安排。張建宗辦公室助理回覆指，司長會盡快回應何時可以安排約見，並希望取得民主派屬意撥款事項次序的清單參考。

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