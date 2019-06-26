﻿金鐘6‧12衝突 英外相促港府獨立調查

英國外相侯俊偉促請特區政港府就六月十二日發生的金鐘衝突展開獨立調查。



英國外交大臣侯俊偉對國會議員說：「我促請香港特區政府以徹底及獨立的調查，調查我們所見的暴力場面，調查結果會影響我們審批香港警隊申請出口許可證。未來我們不會再批出人群管理裝備的出口許可證予香港，除非我們認為對人權及基本自由的憂慮得以妥善處理。」他所指的人群管理裝備，是指包括催淚彈的武器。



他指出，香港九七年前後得以成功，在於擁有基本自由，亦是《基本法》所賦予，任何抵觸之事都不應發生。他強調，英國會恪守《中英聯合聲明》的規定，亦希望中方如此做。