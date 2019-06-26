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﻿美股中段跌104點

2019-06-26 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二六六二三點，跌一百零四點；納指則報七九三○點，跌七十五點。滙控美國預託證券價格見六十四點三四港元，升零點二四港元；騰訊則見三百四十四點八港元，跌四點六港元。紐約期金報每盎司一千四百二十五點五美元，升七點三美元；紐約期油則報每桶五十七點九九美元，升零點○九美元。
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