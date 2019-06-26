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麥美娟：毋須再斟酌「暫緩」「撤回」字眼

2019-06-26 列印
麥美娟：毋須再斟酌「暫緩」「撤回」字眼
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　　反修例人士堅持政府必須撤回修訂《逃犯條例》草案，建制派對這訴求意見紛紜。工聯會議員麥美娟認為，即使政府改用「撤回」字眼，反對者也未必「順氣」，但經民聯的梁美芬則持開放態度。

　　麥美娟昨在立法會回答記者提問時稱，「暫緩」與「撤回」草案其實已無分別，即使堅持要政府撤回修例的人士也明白，因此毋須再斟酌字眼。她說，是否撤回就可令反對者「收貨」、「順氣」？看來並不是這麼簡單。

　　經民聯議員梁美芬表示，對「撤回」與「暫緩」持開放態度，但要求政府如有決定，要提早通知建制陣營，以及向支持修例的市民解釋。

　　至於是否有官員需要問責下台，她認為政府需要面對問責制，挽回聲望，相信特首林鄭月娥有政治智慧處理這問題，會留時間讓對方「交功課」。

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