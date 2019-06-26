警員私隱遭「起底」 議員促調查

《逃犯條例》爭議爆發「612」警民衝突後，有警員被網民「起底」。個人資料私隱專員黃繼兒表示，近日接獲一百三十宗警員及家屬的個人資料在網上被「起底」，以及三十六宗懷疑有醫護人員未經批准向警方提交病人資料的投訴和查詢，正積極跟進。



民建聯立法會議員葛珮帆約見黃繼兒，促請嚴肅跟進網絡起底問題，調查相關洩露及散播個人私隱的違法情況，並要求相關網上平台及討論區的管理員或營運商，立即移除及停止已上載侵犯個人私隱等的內容或帖文。葛又要求，跟進及聯絡因私隱受到侵犯而受影響的警員及其家人；檢討《個人資料（私隱）條例》在打擊及懲罰網絡欺凌或起底的措施及法例是否具足夠阻嚇性，並考慮應盡快提出修例建議。



