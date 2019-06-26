  • 2019年6月26日 星期三
  • 27º
  • 88%
熱門： 逃犯條例咸濕大叔黃淑儀港鐵八達通

日報新聞 > 港聞

陳方安生：鄭若驊須問責辭職

2019-06-26 列印
　　如何處理因修訂《逃犯條例》造成的社會撕裂，繼續引起各界辯論。前政務司司長陳方安生認為要求特首林鄭月娥下台於事無補，但行會應該重組，作為政府最高層法律顧問的鄭若驊須問責辭職。

　　陳方安生稱，即使特首林鄭月娥為修例事件下台也於事無補，一則難找人頂替，二則政府還有許多工作要進行，但林鄭月娥須改變領導和管治方針，應謙遜一些，多聽身邊人和社會大眾的聲音。但她認為律政司司長鄭若驊應引咎辭職，因為鄭是政府最高層的法律顧問，卻未能向特首納言直諫，未有清楚解釋修訂引起的社會反響。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd