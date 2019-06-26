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樂善堂籲各界和平理性表意見

2019-06-26 列印
　　近日《逃犯條例》修訂惹起連場風波，九龍樂善堂明白社會各界人士的訴求，希望能在和平、理性、不影響大眾市民日常生活的前提下表達意見。

　　作為服務香港逾一百三十九年的慈善團體，樂善堂深信港人是具高素養，看見各界因社會議題互相指責，甚至動以暴力，感痛心，相信政府、警方、示威者及各界以民生為重，依法行事，共同維持社會秩序。

　　樂善堂期望各界以冷靜、互相尊重、守法護法去看待事情，讓香港能盡快回復平穩，攜手在社會民生、教育、經濟等範疇上重新出發。

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