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東京奧運門票今起可申請

2019-06-26 列印
■東京奧運將於明年揭幕。
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　　日本東京奧運明年七月揭序幕，香港中旅社公佈東京奧組委香港區門票售價及銷售安排，即日開始接受第一階段門票申請。

  合資格的申請者可於今早十時至七月十六日下午五時，通過香港中旅社網頁（www.ctshk.com）申請或親臨分社遞交申請表。申請結果將於八月中下旬公佈。

　　中旅社指，基於場館空間所限，東京奧組委按比例分配門票予各地區，料獲分配的門票非常有限。中旅社為令更多香港市民可現場體驗四年一度體壇盛事及打擊炒飛，預訂安排採用實名制。

　　中旅社預計是次申請人數眾多，臨近截止日系統或會非常繁忙，申請者應盡早遞交申請表。

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