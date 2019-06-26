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「山竹」後打工仔返工難 議員促立天災應變委員會

2019-06-26 列印
■「山竹」吹襲香港後，市面滿目瘡痍，交通癱瘓。
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　　去年強颱風「山竹」襲港後，交通癱瘓，大批市民為趕返工苦不堪言。工聯會立法會議員陸頌雄提出私人條例草案，建議立法，並成立天然災害及緊急狀況應變委員會，倡於緊急情況下制定停工安排準則，並修訂《僱員補償條例》第五條，將員工於紅、黑雨或颱風生效前後四小時，納入工傷保障範圍，員工如於期間返工遇意外或身故，可獲補償。

　　立法會人力事務委員會討論陸頌雄的草案，多名議員在會上批評，港府現行的工作守則無法律效力，如無牙老虎，不少打工仔亦面臨打風期間未能上班會被扣薪扣假的問題。陸頌雄批評當局對社會訴求視而不見、避而不談。

　　勞工及福利局副局長徐英偉表示，停工立法涉實務操作，各行各業工作性質和要求不同，如公共交通、醫療、院舍及服飾等，難界定何謂緊急服務，一刀切立法非最有效方法，會忽略社會整體需要，認為現無必要另行立法。

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