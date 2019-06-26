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兩港青疑澳門販毒被捕

2019-06-26 列印
兩港青疑澳門販毒被捕
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　　兩名未成年港青為搵快錢，為一千五百元日薪報酬在澳門涉販毒被捕。消息稱，司警人員上月破獲一宗販毒案後，經深入調查，鎖定一名十七歲姓彭無業港青年。上周六司警發現目標姓彭港青入境，遂進行跟蹤監視。

　　至前日人員發現彭在中區與一名十三歲報稱學生的港青少年接觸，懷疑兩人準備「散貨」，上前截停兩人調查，並押兩疑人返其租用的酒店房內，結果搜出九點四七克可卡因，以及發現透明膠袋、電子秤等毒品包裝工具，檢獲毒品市值約一萬元，遂將二人拘捕及帶走調查。

　　警方將案件列作販毒案，移交檢察院跟進。據悉，兩人每人收取一千五百元日薪，將毒品賣給夜場人士。

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